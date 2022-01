Ski alpin – Wendy Holdener en lice pour le podium à Zagreb

Deuxième Suissesse au classement , Michelle Gisin a commis une faute de carre lui ayant fait perdre une précieuse seconde. Elle termine malgré tout dans le top 10 (9e) avec 2’’26 de retard. Les concurrentes o nt ensuite skié dans des conditions de plus en plus difficiles. La preuve? Il y a eu dix-huit abandons, dont les sept dernières skieuses.

Ce slalom de Zagreb se place comme l’inverse d’une carte postale. C’est sur une neige mouillée et parsemée de terre et de feuilles mortes que les skieuses se sont élancées. Le vent de 50 km/h n’a rien fait pour améliorer les choses.

À la fin de la première manche, plus personne ne pouvait réaliser un bon temps sur le tracé. Les 10 meilleures se tiennent en environ 2,5 secondes. L es écarts sont ensuite conséquents, et vont jusqu’à plus de 6 secondes. L a question de l’annulation a plané sur la course, mais le contexte annuel a poussé les organisateurs à la maintenir.