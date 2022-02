JO 2022 - Wendy Holdener et Andres Ambühl porte-drapeaux suisses

La délégation suisse era donc emmenée par les porte-drapeaux Wendy Holdener et Andres Ambühl. Ces derniers marcheront ainsi sur les traces de Roger Federer. Il y a 14 ans, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été 2008, la star du tennis avait porté le drapeau suisse dans le même stade, construit par les architectes suisses Herzog/de Meuron. En faisant porter le drapeau national par une femme et un homme depuis les Jeux d'été de Tokyo, le CIO souligne son souci d'équité entre les sexes.

La fierté de Wendy Holdener

« Wendy Holdener, qui avait remporté une collection complète de médailles aux Jeux de PyeongChang 2018, est une porte-drapeau absolument digne de ce nom. De plus, je suis impressionné par l'intérêt qu'elle porte à chaque fois à la culture du pays hôte», a expliqué le chef de Mission Ralph Stöckli.



De son côté, Wendy Holdener a déclaré: «Porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture est une expérience unique et un grand honneur que peu d'athlètes peuvent vivre. Je me réjouis aussi tout particulièrement de ce moment, car il ne sera pas seulement très spécial pour moi – il le sera surtout pour mon père, et certainement aussi pour le reste de ma famille et de mes amis qui me soutiennent.»