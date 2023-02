Courchevel/Méribel 2023: Wendy Holdener: «Je me sentais forte, ça m’a fait du bien»

«Je me suis dit: j’ai de grandes chances je vais tout faire pour réussir mais sans me mettre trop de pression.»

Holdener est remontée de 13 places au classement grâce à une deuxième manche extrêmement rapide. Elle est transparente: elle se sent bien depuis qu’elle est arrivée en Savoie. «Je suis arrivée très heureuse à Méribel, je me sentais forte. ça m’a fait du bien et je me suis dit: j’ai de grandes chances je vais tout faire pour réussir mais sans me mettre trop de pression», a expliqué celle qui a conquis sa dixième médaille dans un grand événement.