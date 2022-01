Ski alpin – La victoire échappe encore à Wendy Holdener en slalom

L’espoir d’une malédiction finalement brisée n’a pourtant cessé de croître tout au long de la journée. Après la première manche, qu’elle a dominée avec panache. Puis lors du dénouement de l’épreuve, tandis que l’état de la piste semblait rester stable, puis que la favorite Mikaela Shiffrin partait à la faute. Le début de course de la Schwytzoise incitait à l’optimisme. Du vert aux deux premiers intermédiaires, puis 7 minuscules centièmes de retard avant les dernières secondes de course. Sans doute qu’échouer dans ces circonstances ne pouvait être plus frustrant.