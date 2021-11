Ski alpin – Wendy Holdener placée pour un nouveau podium à Killington

Qui peut arrêter Petra Vlhova? Victorieuse des deux premiers slaloms de la saison à Levi (Finlande), la Slovaque a encore été la plus rapide lors de la 1re manche du slalom de Killington (USA). Sous le ciel nuageux du Vermont - des rafales de vent avaient causé l’annulation du géant samedi - la détentrice du grand globe de cristal a relégué sa rivale américaine Mikaela Shiffrin, 2e, à 20 centièmes.

Malgré le soutien d’un nombreux public américain, la locale a dû une nouvelle fois se contenter du rôle de dauphine de Vlhova, comme les deux fois à Levi. Derrière ce duo qui semble intouchable en ce début de saison: Wendy Holdener. Très rapide sur le haut de la piste, la Schwytzoise a un peu calé et s’est classée 3e, à 58 centièmes de la Slovaque.

Gisin dans le top 10, deux Valaisannes en 2e manche

Ce premier tracé a été plus compliqué pour Michelle Gisin, qui n’a pas semblé trouver le bon tempo sur la neige américaine. L’Obwaldienne pointe à la 10e place (+1’’66). On retrouvera également Camille Rast en deuxième manche (dès 18h45). La Valaisanne, sur la retenue, s’est classée 18e (à 2’’38) et devra batailler pour inscrire de précieux points dans la discipline.