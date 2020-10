Football : Wenger a des idées révolutionnaires

L’ancien homme fort d’Arsenal, maintenant engagé au sein de la FIFA, veut supprimer la Ligue des nations et accélérer la cadence de l’Euro et de la Coupe du monde.

La Coupe du monde tous les deux ans et l’Euro entre-deux? C’est ce qui semble se dessiner dans l’esprit d’Arsène Wenger. L’ancien manager d’Arsenal a des idées fortes dans son rôle de directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA. Il les a partagés ce week-end dans le journal allemand «Bild am Sonntag».

Son plaidoyer commence par une pique à l’intention de la Ligue des nations, dernière compétition mise en place par l’UEFA en 2018: «Nous devons nous débarrasser de la Ligue des nations et trouver des compétitions plus claires que tout le monde peut comprendre. Si vous descendez dans la rue et demandez aux gens ce qu’est la Ligue des nations, vous n’en trouverez pas beaucoup qui puissent l’expliquer» souligne l’Alsacien.