Football

Wenger, Arsenal et l'âme d'Highbury

Le Français regrette qu'Arsenal ait laissé son âme à Highbury lors du déménagement à l'Emirates Stadium en 2006.

Arsène Wenger a passé 22 ans en tant que manager d'Arsenal. Le Français a vécu ses plus belles années à Highbury, avant le déménagement dans un stade plus moderne.

Arsène Wenger, le manager d'Arsenal entre 1996 et 2018, regrette que les Gunners aient laissé leur âme à Highbury, là où ils avaient écrit les plus belles pages de leur histoire, en déménageant dans le moderne Emirates Stadium en 2006.

Quelques jours avant l'intervention de Wenger, c'est Thierry Henry, une autre légende du club, qui, sur «Sky Sports», avait fait l'éloge du mythique stade d'Arsenal devenu trop petit au fil du temps pour les ambitions du club londonien. «Je sais que c'est bizarre mais il n'y a rien au-dessus de Highbury pour moi, a dit l'ex international français et actuel manager de l'Impact de Montréal. J'ai joué dans beaucoup de stades, de plus grands stades, de plus beaux stades en termes de construction ou quoi que ce soit, mais Highbury est Highbury et ça le sera toujours. Rien ne peut rivaliser avec Highbury pour moi.»