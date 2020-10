Bale a effectué ses débuts

Trois minutes plus tard, Balbuena réduisait le score d’une tête imparable pour Lloris (82e). Dans la foulée, le gardien français était trompé par son propre défenseur, Sanchez (85e). Et, sur la dernière action, au bout du temps additionnel, Lanzini envoyait un missile de l’extérieur de la surface. Sa frappe trouvait la transversale avant de finir dans les filets.

Le Portugais a quitté la pelouse avec un regard encore plus noir que d’habitude. «Il faut que j’analyse la seconde période en interne. À vous, je dirai seulement que ça arrive dans le football et je louerai la foi de West Ham, a-t-il ensuite commenté au micro de Sky Sports, sonné. Mais évidemment, prendre trois buts et perdre un avantage de trois buts est une grosse punition et au final, c’est mérité», a-t-il ajouté.