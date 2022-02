Football : West Ham compte encore sur Kurt Zouma malgré la polémique

Dans la tourmente après la divulgation d’une vidéo dans laquelle il maltraite son chat, l’international français n’a pas été écarté par son club, en vue du match contre Leicester, dimanche.

Kurt Zouma a toujours la confiance de son entraîneur. AFP

Le footballeur international français, Kurt Zouma, au cœur d'une controverse après avoir été filmé en train de frapper son chat, n'est pas écarté pour le match de championnat d'Angleterre, dimanche, contre Leicester, a annoncé vendredi, son entraîneur David Moyes. «Oui, il est disponible pour jouer contre Leicester», a déclaré le technicien, qui avait déjà été critiqué pour avoir titularisé Zouma contre Watford, mardi, quelques heures après la diffusion de la vidéo. «Il y a différents points de vue et opinions sur le fait qu'il soit disponible. En tant que club, nous avons pris cette décision et je m'y tiens», a réaffirmé vendredi, Moyes.

«Il y a différents points de vue et opinions sur le fait qu'il soit disponible. En tant que club, nous avons pris cette décision et je m'y tiens» David Moyes, entraîneur de West Ham

L'opinion publique britannique a été scandalisée de voir le joueur, âgé de 27 ans, donner un coup de pied à son chat, lui jeter une chaussure et le gifler alors qu'il avait trouvé refuge dans les bras d'un enfant.

West Ham a fermement condamné les actions de Zouma, plus tôt cette semaine, et lui a infligé une amende d'un montant de 300’000 euros, la sanction la plus lourde possible.

Formation sur le bien-être animal

Le technicien écossais a aussi révélé, vendredi, que l'attaquant français devrait suivre une formation sur le bien-être animal. «Je ne pense pas que le club puisse prendre davantage de mesures ou agir plus rapidement. West Ham lui a infligé une amende sur son salaire correspondant au maximum possible. Nous dénonçons unanimement ces actes terribles et diaboliques», a justifié Moyes. «Nous sommes vraiment déçus, car cela ne correspond pas du tout au caractère de Kurt. C'est un très bon garçon, nous allons lui trouver de l'aide, comme pour les délits de conduite en état d'ivresse, la plupart des gens doivent suivre des formations, et la RSPCA (ndlr: la SPA locale) va lui donner des cours», a indiqué l'entraîneur. «Nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que Kurt s'y intéresse, qu'il s'améliore et qu'il comprenne les bonnes pratiques», a insisté Moyes.

La RSPCA et la police de l'Essex travaillent de concert pour enquêter sur l'incident, et le chat de Zouma a été pris en charge par l'organisme de protection des animaux, pour vérifier son état de santé.

Environ 200’000 personnes ont signé une pétition en ligne demandant que Zouma soit poursuivi en justice. L'équipementier sportif Adidas avait aussi rompu le contrat le liant au joueur, plusieurs sponsors du club avaient pris leurs distances et des appels à ce que Zouma ne joue plus jamais avec les Bleus avaient été adressés à la Fédération française de football.

Peu après la diffusion de la vidéo, Zouma et le club s'étaient confondus en excuses, mais la titularisation du joueur le soir même, pour un match de championnat contre Watford, avait relancé de plus belle la polémique. Moyes avait à ce moment-là défendu sa décision en expliquant qu'il avait besoin de ses meilleurs joueurs, le club londonien étant à la lutte pour une qualification en Ligue des champions. Zouma a été conspué durant tout le match par les supporters, y compris parfois de son équipe, et lorsqu'il s'est plaint de douleurs, après une faute d'un adversaire, certains ont même chanté: «Voilà ce que ton chat ressent».

Le club de 5e division de Dagenham and Redbridge a, lui, suspendu le frère de Zouma, Yoan, qui aurait filmé la vidéo.