Série : «Westworld» n’aura pas de véritable fin

Début octobre 2022, Jonathan Nolan – à l’origine de «Westworld» avec Lisa Joy – avait en effet déclaré: «Nous avons toujours prévu une cinquième et dernière saison. Nous sommes toujours en pourparler avec la chaîne. Nous espérons beaucoup pouvoir la faire.» Il n’en sera rien. Dans un communiqué, les deux Américains ont exprimé leur reconnaissance envers l’équipe et ses acteurs, dont Evan Rachel Wood, et confié qu’ils se sentaient privilégiés d’avoir pu raconter cette histoire.