Messagerie : WhatsApp ajoute une couche de sécurité sur le web

Le service de messagerie instantanée a publié une extension pour navigateur web qui permet aux utilisateurs d’authentifier le code de WhatsApp Web.

Disponible sous forme d’app pour les mobiles iOS et Android, mais aussi via des logiciels pour Windows et macOS, WhatsApp est, sur ordinateur, surtout utilisé par le biais de sa version pour navigateur web. Baptisée WhatsApp Web, celle-ci vient de se doter d’une option de sécurité supplémentaire. Elle prend la forme d’une extension officielle pour navigateur web. Nommée Code Verify, elle est distribuée par le groupe Meta (maison mère de WhatsApp, Facebook et Instagram) sur Google Chrome et Microsoft Edge, alors qu’une version pour Firefox est en cours de développement.