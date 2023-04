WhatsApp blinde le changement de smartphone

Le groupe Meta (ex-Facebook) va déployer une poignée de nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp renforçant sa sécurité. Les utilisateurs risquent notamment d’avoir une surprise lorsqu’ils voudront changer de smartphones et y installer l’application de messagerie. Ils risquent en effet de devoir utiliser leur ancien appareil pour confirmer le déplacement de leur compte sur leur nouvel appareil.

Le groupe de Mark Zuckerberg indique vouloir ainsi mieux protéger les comptes de ses utilisateurs contre le piratage de leur carte SIM et autres attaques par ingénierie sociale.

La procédure ne sera pas systématique, a expliqué WhatsApp au site Engadget. Il faudra que les systèmes de sécurité aient des soupçons d’utilisation frauduleuse. L’éditeur de l’application semble avoir prévu le coup en cas d’utilisateur dans son bon droit ayant changé ses habitudes de connexion et n’ayant pas sous la main le second appareil. Il pourra alors demander l’envoi d’un second mot de passe à usage unique.