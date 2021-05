Messagerie : WhatsApp change encore d’avis sur ses nouvelles règles

L’app de messagerie ne limitera finalement plus l’utilisation de certaines de ses fonctionnalités aux personnes n’ayant pas accepté ses nouvelles conditions entrées en vigueur le 15 mai dernier.

WhatsApp rétropédale une nouvelle fois. Après avoir repoussé de trois mois la date d’entrée en vigueur de sa nouvelle politique de confidentialité, l’app de messagerie a changé une nouvelle fois d’avis concernant ses nouvelles conditions d’utilisation introduites le 15 mai et qui continuent de faire polémique. Il n’y aura finalement aucune conséquence pour les utilisateurs qui ne les acceptent pas, a fait savoir un porte-parole à The Verge. Les utilisateurs réfractaires étaient jusqu’ici censés perdre progressivement l’accès à certaines fonctionnalités de la plateforme de communication et se retrouver avec une app pratiquement inutilisable. Un grand nombre d’entre eux se sont ainsi tournés ces derniers temps vers les services rivaux Signal et Telegram.