Meta : WhatsApp débarque sur des lunettes Ray-Ban

Utiliser WhatsApp directement depuis des lunettes connectées, c’est désormais possible avec les Ray-Ban Stories. Cette monture technologique, fruit du partenariat entre la maison mère de Facebook et la célèbre marque d’origine américaine Ray-Ban, propriété du géant franco-italien EssilorLuxottica, se dote de nouvelles fonctionnalités mains-libres, a annoncé Mark Zuckerberg, mercredi. «Vous pouvez désormais passer des appels, entendre la lecture des messages et envoyer des messages chiffrés de bout en bout avec WhatsApp», a fait savoir le patron du groupe Meta, dans une publication sur son compte Facebook, en annonçant la prise en charge sur cet objet connecté de la populaire app de messagerie instantanée, qui vient par ailleurs d’allonger sa liste de réactions émojis. Cette annonce fait suite à l’intégration, l’année passée, de fonctionnalités similaires pour le service de messagerie maison Messenger.