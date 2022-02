Nyon (VD) – WhatsApp en cause après un accident mortel sur l’autoroute

L’envoi d’un message WhatsApp est-il à l’origine du drame?

Si l’accusé ne conteste pas les charges qui pèsent contre lui, c’est uniquement sur le déroulé précis des faits que les versions entre le ministère public, l’avocat de la partie civile et celui de la défense ont divergé. Là où la procureure Sophie Rodieux et le défenseur de la famille du défunt, Me Alexandre Guyaz, voient en l’utilisation répétée d’un smartphone par le prévenu durant son trajet fatidique la clé indubitable de l’accident mortel, la défense s’est, elle, démenée à exclure ce lien direct.

Par de savants calculs, Me Michel Bosshard a tenté de démonter le lien de causalité entre l’url envoyée via la messagerie WhatsApp par l’accusé à son épouse peu avant le choc et le crash lui-même. Le défenseur a, au contraire, expliqué l’inattention coupable de son client par un enrouleur électrique qui serait tombé du siège passager et aurait atterri entre le siège et le frein à main. Le prévenu aurait cherché à écarter l’outil afin de sécuriser sa conduite. C’est durant cette manoeuvre que le véhicule de l’accusé se serait déporté sur la droite et aurait percuté la victime.