Qu’avec des personnes de confiance

WhatsApp recommande par ailleurs de n’utiliser les messages temporaires qu’avec des personnes de confiance. Les utilisateurs peuvent en effet transférer ou prendre des captures d’écran d’un message temporaire, copier ou encore enregistrer le contenu du message. De plus, par défaut, les photos et vidéos reçus via WhatsApp sont automatiquement enregistrées dans la photothèque du smartphone. «Si les messages temporaires sont activés, les médias envoyés dans la discussion disparaîtront, mais seront téléchargés sur votre téléphone si le téléchargement automatique est activé», explique la plateforme.

Pour activer la fonctionnalité, il suffira d’ouvrir la discussion WhatsApp, appuyer sur le nom du contact, appuyer sur «Messages temporaires» et sélectionner «Activés». Elle devrait être disponible avec une prochaine mise à jour sur les systèmes mobiles Android, iOS et KaiOS (système mobile pour appareils non tactiles), ainsi que sur les versions web et desktop. À noter que dans les discussions de groupe, seuls les administrateurs pourront activer ou désactiver les messages temporaires, précise WhatsApp.