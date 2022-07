App : WhatsApp étend la liste des réactions émojis

Jusqu’ici, il n’était possible de choisir que parmi une courte liste de six émojis (pouce levé, cœur, émoji qui rit aux larmes, émoji étonné, émoji qui pleure et mains en prière), depuis que la populaire app a introduit cette nouvelle fonctionnalité il y a un peu plus de deux mois. Le choix sera désormais plus grand lorsque l’utilisateur appuie de manière prolongée sur un message reçu. Une nouvelle icône «+» permet de faire apparaître un menu contenant tous les émojis disponibles et leurs variations. En cours de déploiement, la nouvelle fonctionnalité devrait être disponible chez tous les utilisateurs de WhatsApp dans les prochaines semaines, rapporte The Verge.