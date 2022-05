App : WhatsApp lâche les iPhone sous iOS 10 et iOS 11

Le service de messagerie ne fonctionnera plus sur deux anciens modèles de smartphones d’Apple.

L’iPhone 5 et 5c ne pourront plus lancer WhatsApp.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp possédant un iPhone ne pouvant plus être mis à jour vers iOS 12 ou une version ultérieure du système d’exploitation mobile d’Apple. Le service de messagerie instantanée, propriété du groupe Meta, ne supportera plus les anciennes versions iOS 10 et iOS 11, comme le confirme sa page de support. Concrètement, cela signifie que l’app ne fonctionnera plus sur ces deux systèmes pour des soucis de sécurité. Le site WABetaInfo, qui a été parmi les premiers à découvrir une notification invitant les utilisateurs à mettre à jour leur version d’iOS, indique que ce changement prendra effet à partir du 24 octobre prochain.