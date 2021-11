Date butoir – WhatsApp laisse tomber d’anciens smartphones

WhatsApp est utilisé par plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

La date butoir est arrivée. Comme annoncé depuis plusieurs semaines par WhatsApp, à partir de ce lundi 1er novembre, l’app de messagerie instantanée ne pourra plus être mise à jour sur les appareils tournant sous des versions antérieures aux systèmes iOS 10 ou Android 4.1, sortis respectivement il y a cinq et huit ans. Cela signifie que certaines fonctionnalités de WhatsApp deviendront progressivement indisponibles, avant que le service ne cesse de fonctionner, sur les smartphones équipés des versions iOS 9 et Android 4.0.4 jugées dépassées.