Mobile : WhatsApp laissera sur le carreau d’anciens smartphones

Dès le 1er janvier 2021, certains systèmes mobiles jugés obsolètes seront incompatibles avec la populaire plateforme de messagerie.

WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

Comme chaque année, WhatsApp va laisser de nouveaux smartphones sur le carreau. L’app de messagerie instantanée, propriété de Facebook, a récemment rappelé sur son site web quels systèmes d’exploitation mobiles resteront compatibles avec la plateforme à partir du 1er janvier 2021. Il s’agit des modèles d’iPhone tournant sous le système iOS 9 (sorti en 2015) et versions ultérieures, ainsi que les appareils Android fonctionnant sous Android 4.0.3 (sorti en 2011) au minimum. WhatsApp prend aussi en charge «certains téléphones fonctionnant sous KaiOS 2.5.1 et versions ultérieures, y compris JioPhone et JioPhone 2», ajoute le service.