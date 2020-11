Située dans les paramètres de l’app (Réglages > Stockage et données > Gérer le stockage), elle aide à supprimer les photos et vidéos qui ont été ajoutées à des discussions et qui, en s’accumulant, occupent beaucoup de place sur l’appareil.

L’outil permet de visualiser l’espace occupé par ces fichiers sur le smartphone et les classe en deux catégories: les médias qui font plus de 5 Mo et ceux qui ont été transférés à de nombreuses reprises. Il est dès lors possible de les prévisualiser et de sélectionner ceux dont on souhaite se défaire afin de libérer de l’espace.