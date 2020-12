Messagerie : WhatsApp: les appels audio et vidéo arrivent sur l’ordi

La plateforme de messagerie a commencé à déployer son service de vidéoconférence sur sa version web et desktop chez certains utilisateurs.

S’il est actuellement encore obligatoire d’utiliser son smartphone pour passer un appel audio ou vidéo via WhatsApp, les choses devraient bientôt changer. Selon le site spécialisé WABetaInfo, la plateforme de messagerie instantanée appartenant à Facebook et comptant plus de 2 milliards d’utilisateurs a commencé à déployer cette fonctionnalité aussi sur ordinateur, que ce soit à partir de la version web de WhatsApp ou de ses applications desktop. Celles-ci, synchronisées avec l’app mobile, ne permettaient à l’heure actuelle que d’envoyer ou de répondre à des messages écrits ou audio et de partager des contenus.