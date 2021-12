Messagerie : WhatsApp menace les adeptes d’apps non officielles

L’app de messagerie instantanée part en guerre contre les utilisateurs d’outils alternatifs développés par des tiers.

Des utilisateurs de la populaire plateforme de messagerie instantanée WhatsApp ont reçu un message les informant que leur compte respectif avait été «banni temporairement». Il s’agit des personnes utilisant des apps non officielles, comme GB WhatsApp ou WhatsApp Plus pour les plus connues, contre lesquelles le service appartenant au groupe Meta (anciennement Facebook) de Mark Zuckerberg tente de serrer la vis. Créés par des développeurs tiers, ces services alternatifs offrent des fonctionnalités que l’app officielle ne permet pas, comme la protection de chaque discussion par mot de passe ou l’envoi de messages groupés à davantage de personnes que la limite de 250 destinataires imposée par WhatsApp .

«Votre compte pourrait être banni de façon permanente et vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp», avertit le service de messagerie instantanée sur ses pages d’aide qui ont récemment été mises à jour. La firme, qui a récemment ajouté un nouvel outil de création sur sa version web et vient d’étoffer son option de messages éphémères, explique: «Ces applications non officielles sont développées par des tiers et contreviennent à nos conditions d’utilisation. WhatsApp ne prend pas en charge ces applications tierces, car nous ne pouvons pas vérifier leurs pratiques en matière de sécurité.» Et de conseiller, une fois le bannissement temporaire ayant pris fin, d’effectuer une sauvegarde de l’historique des discussions avant de passer à son app officielle.