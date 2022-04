Messagerie : WhatsApp mise sur des communautés pour étoffer son audience

L’application du groupe de Mark Zuckerberg a dévoilé un outil pour permettre à ses administrateurs de s’adresser à un grand nombre de personnes.

Contrôle par l’administrateur de la communauté

Mais les utilisateurs de WhatsApp ne pourront pas chercher des communautés qu’ils voudraient rejoindre sur la messagerie, ils devront faire partie d’un groupe, et donc avoir été ajoutés par un administrateur. «Vous ne pouvez pas juste frapper à la porte d’une communauté pour y entrer», a expliqué Christina LoNigro, porte-parole de WhatsApp. «Telegram autorise des conversations pour des centaines de milliers de personnes; les communautés WhatsApp resteront un service de messages privés qui permettra aux gens de communiquer en privé avec des personnes ou des groupes dont ils sont proches», a-t-elle ajouté.

Mesures contre les dérives

Meta subit de nombreuses critiques sur ces problèmes au sujet de ses réseaux sociaux mais aussi de ses messageries (WhatsApp et Messenger), où ils sont encore plus difficiles à résoudre, puisque les échanges sont privés et cryptés, au moins dans le cas de WhatsApp.