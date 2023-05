WhatsApp permet à certains de corriger un message envoyé

Les versions bêta 2.23.10.13 de WhatsApp sur Android et 23.10.0.70 sur iOS (iPhone) réservent une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs de la célèbre app de messagerie instantanée. Après avoir pu y goûter sur une préversion de WhatsApp Web, déclinaison de la plateforme pour les navigateurs web, certaines personnes inscrites au programme bêta ont désormais la possibilité d’éditer des messages déjà envoyés depuis l’app pour le système mobile de Google et celui d’Apple, rapporte le site spécialisé WABetaInfo .

15 minutes pour corriger

Pensée pour corriger les fautes de frappe, cette option, déjà disponible chez le concurrent Telegram, ne permet de modifier un message que dans une fenêtre de 15 minutes après son envoi. Par contre, il est possible de le faire autant de fois qu’on le souhaite. Passé ce laps de temps d’un quart d’heure, il ne sera plus possible de modifier le message, probablement pour ne pas altérer l’intégrité de la conversation. La fonction d’édition s’applique par ailleurs seulement aux messages texte. Une fois modifié, le message sera marqué comme tel, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les messages supprimés, afin d’informer les autres participants à la discussion qu’il a été édité.