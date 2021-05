Réseaux sociaux : WhatsApp retarde encore l’application de ses nouvelles règles

WhatsApp avait déjà décalé de trois mois, mi-mai, la mise en œuvre pour tous les usagers des nouvelles conditions d’utilisation.

Rappels «persistants»

Mais les utilisateurs recevront des rappels «persistants» sur la nouvelle politique et risquent de perdre peu à peu certaines fonctionnalités s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Ils pourront ainsi continuer pendant un temps à recevoir des appels audio et vidéo sans pouvoir accéder à leur liste de messages. Après plusieurs semaines, ils ne pourront plus recevoir de messages et d’appels.