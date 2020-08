il y a 22min

Mobile : WhatsApp se déleste d’anciens smartphones

Le service de messagerie ne supportera bientôt plus d’anciennes versions du système iOS et Android.

WhatsApp est utilisé par plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde. KEYSTONE

La dernière mise à jour bêta (2.20.198.12) de l’app WhatsApp a scellé le sort d’anciens smartphones pour les adeptes de la populaire plateforme de messagerie instantanée. Le service propriété de Facebook utilisé par plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde va en effet laisser tomber les appareils tournant encore sous le système Android 4.0.3 et les versions précédentes, ainsi que iOS 8 et les moutures précédentes du système mobile d’Apple.

Après l’arrêt du support de WhatsApp sur les Windows Phone, BlackBerry OS, Nokia Symbian 40 et 60, ce sera le tour d’autres smartphones sur lesquels il n’est plus possible d’installer Android 4.1 Jelly Bean ou iOS 9. On parle d’un nombre limité de smartphones encore en circulation qui datent respectivement d’au moins 8 et 6 ans pour les moins vieux.

Les propriétaires de ces modèles pourront continuer à utiliser l’app, mais celle-ci ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités et surtout plus de mises à jour de sécurité.

Pour connaître quelle version tourne sur un dispositif, il suffit de se rendre dans les paramètres du téléphone (iOS: Réglages>Général>Informations/Mise à jour logicielle; Android: Paramètres>Système & mises à jour/A propos du téléphone).