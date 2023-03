UE : WhatsApp s’engage à davantage de transparence

Le service de messagerie a promis de rendre ses conditions d’utilisation plus claires et a confirmé ne pas partager les données de ses utilisateurs à des fins publicitaires.

La messagerie WhatsApp s’est engagée auprès de l’Union européenne à davantage de transparence sur les mises à jour de ses conditions d’utilisation et a confirmé qu’elle ne partageait pas les données personnelles de ses utilisateurs à des fins publicitaires, a annoncé lundi, la Commission. Une procédure de dialogue avait été engagée entre les autorités de l’Union européenne et cette filiale de Meta, à la suite d’une plainte du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) en 2021 contre le changement controversé de ses conditions d’utilisation et politique de confidentialité. «Pour toute mise à jour future de sa politique, WhatsApp expliquera les modifications qu’elle entend apporter aux contrats des utilisateurs et en quoi ces dernières pourraient affecter leurs droits», indique l’exécutif européen, dans un communiqué.