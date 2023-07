WhatsApp simplifie le transfert de conversations entre mobiles

Plus rapide, la nouvelle méthode consiste simplement à scanner un code QR avec le nouveau smartphone. Pour l’afficher sur l’ancien appareil, il faut se rendre dans Paramètres > Discussions > Transférer les discussions. Pour activer le transfert, le wi-fi doit être activé sur les deux smartphones. Ces derniers doivent utiliser le même numéro de téléphone et se trouver à proximité. Le processus de migration se veut aussi plus sûr qu’avec des apps tierces, assure Meta, maison mère de WhatsApp, Facebook et Instagram. En effet, les données, chiffrées pendant le transfert, ne sont partagées qu’entre les deux appareils.