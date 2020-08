Messagerie

WhatsApp supportera plusieurs appareils simultanément

L’app de messagerie instantanée va se doter d’un système de synchronisation des messages. La version de l’app pour iPad serait aussi en bonne voie.

Aussi populaire qu’elle soit avec ses plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, la plateforme de messagerie WhatsApp a encore quelques défauts. Comme l’impossibilité d’utiliser un même compte sur plusieurs appareils simultanément. Mais cela devrait bientôt être du passé.

Selon WABetaInfo, WhatsApp planche sur la possibilité de rendre les conversations d’un compte accessibles depuis plusieurs appareils simultanément. Le site spécialisé annonce jusqu’à quatre appareils différents en même temps. Cela devrait passer par un système de synchronisation de l’historique des conversations sur tous les terminaux. Le processus de transfert des données ne serait possible qu’en se connectant à un réseau wi-fi. Il s’effectuerait de manière sécurisée grâce à un système de chiffrement. Une fois la copie effectuée, l’utilisateur n’aura plus besoin que son smartphone principal reste connecté à internet, comme c’est aujourd’hui le cas lorsqu’on utilise la version web de WhatsApp dans le navigateur. Tous les nouveaux messages se synchroniseront ensuite sur tous les appareils utilisant le même numéro de téléphone. Le fonctionnement multiplateforme de la synchronisation (Android et iOS) reste toutefois encore à confirmer.