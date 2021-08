Messagerie : WhatsApp teste les réactions aux messages

L’app de messagerie se prépare à introduire une fonctionnalité déjà très répandue chez la concurrence.

WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

WhatsApp fait figure d’exception. Contrairement à ses nombreux concurrents, tels que Facebook Messenger, Signal, iMessage, Twitter ou encore Slack, l’app ne permet toujours pas de réagir à un message reçu dans une conversation en lui accolant un émoji. Actuellement, il n’est possible que de citer un message, puis d’ajouter un émoji en guise de réaction. Mais les choses devraient bientôt changer.

Le site spécialisé WABetaInfo a en effet déniché un indice qui montre que la plateforme de messagerie tente de rattraper son retard. Après avoir récemment rendu possible le transfert des conversations entre iOS et Android, elle planche à présent sur une nouvelle fonctionnalité qui doit permettre d’ajouter des réactions sous forme d’émojis directement aux messages. Selon XDA Developers, elle ne serait par contre qu’au stade préliminaire de son développement. L’option ne devrait donc pas être déployée de sitôt à grande échelle sur les smartphones des utilisateurs. On ignore aussi pour le moment quelle forme elle prendra, mais il sera probablement question d’appuyer longuement sur un message reçu afin d’afficher la liste des divers émojis parmi lesquels choisir.