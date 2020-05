Vidéoconférence

WhatsApp va modifier la limite des appels vidéo

L'app de messagerie instantanée s'apprête à augmenter le nombre de participants pouvant prendre part à un appel vidéo qui est actuellement restreint à quatre personnes.

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, WhatsApp est l'app de messagerie instantanée la plus populaire dans le monde. Mais, en ce qui concerne le nombre de participants pouvant discuter en simultané pendant un appel audio ou vidéo, elle ne fait pas le poids face à la concurrence. Il n'est en effet possible que de voir trois autres utilisateurs à l'écran, les vidéoconférences étant actuellement limitées à seulement quatre participants.