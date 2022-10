WhatsApp: panne résolue et restauration du service

Meta : WhatsApp: panne résolue

Si vous ne parveniez pas à vous connecter au service de messagerie instantanée WhatsApp, mardi matin, vous n’étiez pas seuls. Une panne à grande échelle a affecté la célèbre plateforme de communication du groupe Meta, une des plus populaires au monde. «Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd’hui», a déclaré à l’AFP, un porte-parole de Meta. «Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient». L’origine de la panne n’a pour l’heure pas été précisée.

#whatsappdown

Des utilisateurs du réseau social à l’oiseau bleu ironisaient sur la panne de la messagerie instantanée en prédisant que Twitter allait en profiter et connaître un afflux de connexions. Une fois le service rétabli, de nombreux internautes ont fait part de leur soulagement. Et sur Instagram (groupe Meta), plusieurs millions de messages évoquaient la panne sous le hashtag #whatsapp.

Panne antérieure

Les services de Meta, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que les messageries WhatsApp et Messenger, ont déjà été victimes d’une panne géante sans précédent l’an dernier. La durée et l’ampleur de cette interruption de quatre services utilisés par des milliards de personnes en avaient fait un incident majeur, à tel point que Downdetector l’avait alors identifié comme «la plus importante qu’ait jamais observé» le géant des réseaux sociaux. Facebook avait à l’époque reconnu que l’incident était lié à une erreur de leur part et non à un problème technique.