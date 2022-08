Lutte: Wicki nouveau roi, trois couronnes romandes

Le nouveau roi de la lutte a 25 ans et il vient de Sörenberg dans le canton de Lucerne. Joel Wicki et ses 110 kg (pour 183 cm) a mis à terre Matthias Aeschbacher (30 ans) et les espoirs de toute la délégation bernoise, laquelle restait sur une série de quatre succès lors de la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres.