Le loup responsable de la mort de huit moutons a été abattu

Les gardes-faunes fribourgeois ont abattu un loup mercredi dans la région du Widdergalm. L’autorisation du tir a été délivrée le 16 août par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), après les attaques enregistrées les 20 et 26 juillet, ainsi que le 8 août. Ce canidé est le responsable de la mort de huit moutons de la région, et il avait déjà sévi par le passé dans le canton de Berne. La dernière attaque a eu lieu mardi dans une zone frontalière entre Fribourg et Berne, ce qui a permis une intervention ciblée en collaboration avec les gardes-faunes des deux cantons.