Genève : Wifi au cycle et au collège d’ici 2025

En 2025, tous les cycles et les collèges du canton de Genève devraient être équipés du wifi. Ceci grâce à une loi entrée en vigueur, samedi dernier, ouvrant un crédit d’investissement. Plus de 9,1 millions de francs serviront à installer entre la rentrée 2023 et 2025 une connexion sans fil dans les classes. Dix-neuf cycles d’orientation et 25 collèges, ECG (école de culture générale) et écoles de commerce sont concernés. Ces dernières seront les premières bénéficiaires de l’aménagement.