Basketball : Wiggins la joue comme Curry, Simons comme Lillard

Portland, qui restait sur trois revers, en profite pour remonter au 9e rang, derrière le Jazz (8e) et devant les Mavericks (10e), vainqueurs aisés (121-100) chez les Knicks. Luka Doncic, actuel meilleur marqueur du championnat, a mis 30 pions (11/21 au tirs, 8 rebonds, 7 passes, 3 contres), bien secondé par Tim Hardaway Jr (28 points). C'est au troisième quart-temps que New York (11e à l'Est), défait pour la sixième fois en huit matches, a pris l'eau, encaissant un 41-15 rédhibitoire.