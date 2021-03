Accès aux connaissances : Wikipédia compte diversifier ses sources de revenus

La fondation qui chapeaute l’encyclopédie collaborative va lancer un service complémentaire payant destiné aux firmes qui récupèrent ses contenus.

Wikipédia ne veut plus se contenter de dons et de partenariats pour assurer sa prospérité. La fondation Wikimedia qui gère l’encyclopédie collaborative va lancer «plus tard dans l’année» un service payant destiné aux entreprises. Il s’agira d’une version affinée de son interface de programmation (API), qui permet à quiconque de récupérer et d’héberger des articles tirés de Wikipédia.