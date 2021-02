Internet : Wikipédia dévoile un «code de conduite universel»

Afin de lutter contre la prolifération de fakes news et de tout autre abus, l’encyclopédie en ligne Wikipédia a mis en place un «code de conduite universel».

Ce nouveau code a été publié par la Fondation Wikimedia, qui gère Wikipédia. Il élargit les politiques existant déjà pour créer des normes luttant contre «les comportements négatifs», selon un communiqué. Il s’agit de contrer les efforts visant à déformer et manipuler du contenu sur Wikipédia, la plus grande encyclopédie en ligne, largement gérée par des volontaires.

Texte de 1’600 mots

«Notre nouveau code de conduite universel a été développé pour la nouvelle ère de l’internet, car nous voulons que nos communautés de contributeurs soient un environnement positif, sûr et sain pour tout le monde», a dit Katherine Maher, la patronne de la fondation. «Ce code sera un document contraignant pour toute personne participant à nos projets», a-t-elle ajouté. Le texte de 1’600 mots a été développé avec l’aide de quelque 1’500 volontaires de Wikipédia représentant cinq continents et 30 langues, et inclut des définitions claires du harcèlement et des comportements inacceptables.