Internet : Wikipédia se détourne des cryptomonnaies

La fondation Wikimedia a annoncé ne plus accepter de dons en monnaies virtuelles, à la demande de ses membres.

La fondation Wikimedia, organisation qui gère la célèbre encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia, a tourné le dos aux cryptomonnaies. Elle a annoncé qu’elle n’acceptera désormais plus les dons en monnaies virtuelles. La fondation a également fait savoir qu’elle fermera son compte Bitpay pour ne plus permettre de recevoir de futures contributions en cryptomonnaies de la part de donateurs.

En janvier dernier, Molly White, contributrice de longue date de Wikipédia et créatrice du site web Web3 is going just great, avait été parmi les premières à proposer à la fondation d’arrêter d’accepter les dons en cryptomonnaies en mettant en avant le fait que cela allait à l’encontre des engagements de l’organisation en faveur du développement durable, rapporte The Verge.