Wikipédia veut adopter ChatGPT pour ses articles

Les capacités de ChatGPT à répondre à toutes sortes de questions et à rédiger des lettres ou des poèmes dans un court laps de temps intéressent Wikipédia . Dans une interview accordée à l’«Evening Standard», Jimmy Wales, cofondateur de l’encyclopédie libre et collaborative a fait savoir que des discussions s’étaient ouvertes au sein de la communauté Wikipédia sur l’utilisation de cette technologie d’intelligence artificielle pour générer des contenus. «Nous sommes conscients que les modèles existants ne sont pas assez bons, mais nous sommes également intéressés, parce qu’il semble y avoir beaucoup de possibilités dans ce domaine», explique Jimmy Wales.

Une IA qui hallucine

«Un des problèmes de ChatGPT actuellement est ce qu’on appelle dans le domaine «l’hallucination». Moi, j’appelle ça mentir», poursuit-il. «ChatGPT a tendance à inventer des choses à partir de rien, ce qui est vraiment mauvais pour Wikipédia, ce n’est tout simplement pas acceptable. Nous devons être très prudents à ce sujet», ajoute-t-il. En plus de ne pas dire la vérité, le robot conversationnel ne parvient pas à déceler les contradictions dans ses propres résultats, affirme Jimmy Wales, qui donne un exemple: «J’ai demandé à ChatGPT si un avion s’était écrasé sur l’Empire State Building. Il m’a répondu que non. […] Mais il a poursuivi en disant qu’il y a un bâtiment célèbre à New York et que l’une des choses les plus célèbres qui se soient produites, c’est quand un bombardier B25 s’est écrasé sur l’Empire State Building…» ChatGPT a finalement reconnu son erreur en s’excusant lorsque Jimmy Wales le lui a fait remarquer.