Football: Wilfried Gnonto, l’anti-Balotelli, fait son trou en équipe d’Italie

Wilfried Gnonto a fait forte impression lors de ses premières apparitions sous le maillot de l’équipe d’Italie. Imago

Bien plus sage que Mario Balotelli, le jeune Wilfried Gnonto a une chance de se faire une place dans une équipe d'Italie en panne sèche d'attaquants, qui affronte l'Espagne en demi-finales de la Ligue des nations jeudi (20h45) à Enschede (Pays-Bas). Âgé de 19 ans, dribbleur plus que buteur, l’ancien joueur du FC Zurich (de 2020 à 2022) s'est déjà imposé dans un rôle de joker et aspire à mieux. «Gnonto peut faire la différence en cours de match, il est tout de suite en symbiose avec le jeu», explique à l'AFP l'ancien international Aldo Serena (24 sélections, 5 buts dans les années 1980).

En mars contre l'Angleterre, son entrée avait relancé une Nazionale totalement effacée, mais trop tard (défaite 2-1). Serena met en avant «sa puissance athlétique, sa vitesse de mouvement, sa très bonne technique». «Et à même pas 20 ans, il a une grande marge de progression», ajoute l'ex-international.

Gnonto, né à Verbania, sur la rive piémontaise du lac Majeur, dans une famille ivoirienne arrivée en Italie, rejoint les jeunes de l'Inter dès l'âge de 9 ans. En 2020, à 17 ans, il s’exile à Zurich pour goûter au monde professionnel. En 74 matches et 12 buts avec le FCZ, en un tout petit peu plus de deux saisons, «ce bon dribbleur est vite devenu le chouchou du public, qui l'a appelé «Willy»», raconte le vice-rédacteur en chef du magazine spécialisé Zwölf, Silvan Kämpfen. Le journaliste décrit «un garçon intelligent, il a fait du latin à l'école, il a parlé l'allemand assez vite, et à un très bon niveau».

«C’est un gars qui a toujours le sourire, qui est toujours là pour toi, sur le terrain comme en dehors», raconte son ancien coéquipier, le défenseur genevois Becir Omeragic. «Tu peux parler et rire de tout avec lui. Lui et moi, on se disputait par exemple sans arrêt pour savoir qui avait la plus grosse tête - physiquement - et c'est devenu une blague récurrente qui faisait marrer tout le vestiaire. C'est le genre de personne qui met une bonne ambiance dans une équipe», poursuit l’international suisse, qui vient de s’engager avec Montpellier.

Des progrès à faire face au but

Responsable des statistiques à la Swiss Football League (SFL), David Barras accueille tous les joueurs qui arrivent dans son championnat, et a été «bluffé» par Gnonto, «un garçon attachant, avec de l'humour, il avait plaisanté sur sa taille, pour nos stats: «Et oui, pas plus de 1,70m», avait-il dit en souriant». «C'est l'antithèse de Balotelli», passé cette saison au FC Sion, «c'est un mec qui déborde d'envie de jouer», sourit Barras.

«Super Mario» a «gâché un talent de cristal, par son comportement», intervient Aldo Serena. «Gnonto et Balotelli, c'est le soleil et la lune. Il a le goût de l'apprentissage, la volonté, l'humilité, il sait se mettre à disposition de l'entraîneur…»

Mais le joueur, qui vient de passer une saison à Leeds, inscrivant 2 buts en 24 matches de Premier League sans empêcher la descente, «ne marque pas assez», note Serena. «Il fait des différences, mais il doit apprendre le calme face au but», lui conseille-t-il. L'ancien «azzurro», cite l'exemple de «Paulo Pulici, du Torino, trois fois meilleur buteur de Serie A (ndlr: en 1973, 1975 et 1976): jusqu'à 21 ans, il avait plein d'occasions mais était trop frénétique, il ratait beaucoup. Puis il a eu un déclic et est devenu le «bomber» des années 1970. Gnonto doit faire ce saut qualitatif».

Wilfried Gnonto a inscrit 2 buts en 24 matches de Premier League avec Leeds cette saison. Imago

Le sélectionneur, Roberto Mancini, croit en lui: il l'a appelé à 18 ans et demi, après que Gnonto avait joué avec toutes les équipes italiennes, des M17 aux M20. Dès sa première sélection, le 4 juin 2022 en phase de groupes de la Ligue des nations, il entre en jeu contre l'Allemagne à la 65e et offre une passe décisive au buteur Lorenzo Pellegrini (1-1 à la fin du match). Dix jours plus tard, de nouveau face à la Mannschaft, lors de la très lourde défaite des siens (5-2), il trouve l'ouverture en fin de rencontre et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Nazionale à 18 ans, sept mois et neuf jours. Mais c'est à ce jour son seul et unique but en dix sélections.