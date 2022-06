Football: Wilfried Gnonto, le diamant du FC Zurich, a pris beaucoup de valeur

Le Zurichois Wilfried Gnonto a vécu un moment magique samedi en entrant en jeu, contre l’Allemagne, pour Matteo Politano. Une première sélection qui fait encore grimper sa valeur marchande. AFP

Pas sûr du tout que l’on revoie, le mois prochain, Wilfried Gnonto sous le maillot du FC Zurich. Malgré la perspective de jouer l’Europe et, surtout, les qualifications pour la Ligue des champions, la Super League risque bien d’être devenue un trop petit théâtre pour le jeune et très prometteur attaquant italien.

Débuts plus que réussis

Depuis samedi soir, la vie et la carrière de Gnonto pourraient bien avoir pris un virage à 180 degrés. Convoqué pour la première fois par Roberto Mancini au sein de la Squadra azzurra, le Zurichois a eu droit à une vingtaine de minutes de jeu contre l’Allemagne, à Bologne, à l’occasion de la première journée de la Ligue des nations. Entré pour Politano, il a d’emblée marqué les esprits en adressant une passe décisive à Pellegrini.

«Il sait non seulement tout faire mais il est surtout très rapide. Il a des qualités importantes que nos autres attaquants ne possèdent pas. Il a encore une grande marge de progression» Roberto Mancini au sujet de Wilfried Gnonto

Et même si les Allemands parvenaient à égaliser cinq minutes plus tard, Gnonto a bel et bien été l’homme du match selon La Gazzetta dello Sport. Pour la très grande majorité des tifosi, le joueur du FCZ a aussi été une très agréable et inattendue découverte. «Il sait non seulement tout faire, analysait Mancini après la rencontre, mais il est surtout très rapide. Il a des qualités importantes que nos autres attaquants ne possèdent pas. Il a encore une grande marge de progression.»

Comme le Romain Nicolò Zaniolo avant lui, Gnonto a la rarissime particularité de ne pas avoir encore joué la moindre minute en Serie A au moment de connaître son baptême international majeur. Et pour cause puisqu’il a débarqué au FC Zurich en 2020, à l’âge de 16 ans seulement. Formé à l’Inter, il avait alors choisi de quitter l’Italie, et ce club qui ne lui offrait pas le contrat de professionnel qu’il espérait.

Un crève-cœur alors pour ce petit (170 cm) mais explosif attaquant né à Baveno, près de Verbania, de parents Ivoiriens, qui avait réalisé un premier grand rêve en rejoignant tout jeune l’Inter de Milan.

Un doublé contre le LS

Une déception qui se transforme en aubaine sur les bords de la Limmat. Après un exercice 2020-2021 passé entre la Promotion League avec les M21 zurichois et la Super League (1 but et quatre passes décisives en 26 apparitions), Wilfried Gnonto prend peu à peu du galon et des responsabilités avec André Breitenreiter. Après avoir inscrit un premier but contre Saint-Gall, fin août, il connaît sa première titularisation, face au FC Sion, le 3 octobre dernier. Mais c’est deux mois plus tard que l’Italien va vraiment marquer les esprits. Contre le LS, au stade de la Tuilière, il réussit un doublé durant la première demi-heure qui assomme son adversaire et conforte le leadership zurichois juste avant la pause hivernale.

International M19, l’Italien - plus souvent considéré comme un précieux joker que comme un inamovible titulaire par Breitenreiter - profite de chaque occasion pour semer le trouble dans les défenses adverses, ce printemps. Sa contribution au titre national est d’ailleurs telle que les supporters zurichois lui ont consacré un de leurs chants.

Cette première sortie réussie avec les Azzurri mérite bien entendu confirmation. Gnonto en aura peut-être déjà l’occasion mardi, contre la Hongrie. Une incroyable chance de se faire connaître si jeune au plus haut niveau qu’il n’aurait très certainement pas eue si l’Italie s’était qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar. La cure de rajeunissement voulue, dès cette Coupe des nations, par Roberto Mancini permet donc à Gnonto de se mettre en vitrine et à son club d’espérer réaliser une belle opération financière, cet été.

Valeur estimée: 6 millions

Quant à l’idée de voir l’attaquant continuer sa progression en Super League, elle est aujourd’hui extrêmement faible. Pour la simple et bonne raison que Gnonto sera en fin de contrat au FCZ dans douze mois et qu’il semble très peu probable qu’il prolonge ces prochaines semaines son bail avec le champion de Suisse. Et l’idée de perdre son joyau sans la moindre indemnité de transfert en juin 2023 ne traverse même pas l’esprit d’Ancillo Canepa.