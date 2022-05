EXEMPLAIRE UNIQUE INSOLITE: Will.I.am dévoile son modèle très personnel d’une AMG

Le Grand Prix de Formule 1, dont les organisateurs ont signé un contrat de 10 ans avec le circuit encerclant le Hard Rock Stadium, vient de connaître sa première édition. Au milieu de toute cette agitation sur la côte est, un autre produit de la côte ouest a également fait sa première grande entrée en scène: la «Will.I.AMG». Cet exemplaire unique au design original a été construit par le légendaire atelier de tuning West Coast Customs pour le rappeur, producteur et homme aux talents multiples Will.I.am. Une AMG quatre portes a servi de base, ce qui n’est pas un hasard, car depuis septembre dernier, le constructeur automobile collabore officiellement avec la star internationale.

Un symbole de réussite

«J’ai grandi dans un ghetto et j’ai vu des musiciens célèbres rapper dans une Mercedes», explique Will.I.am, qui s’est fait connaître avec le groupe de hip-hop «The Black Eyed Peas». Selon lui, posséder une Mercedes est un symbole de réussite pour de nombreux gamins issus de grandes villes, y compris pour lui. «J’ai désormais atteint mon objectif et suis même allé plus loin en repensant et en créant ma propre vision d’un modèle AMG», dit-il.

C’est dans le cadre d’un projet tenu secret «The Flip» que les tuneurs de West Coast Customs, chapeautés par le fondateur du garage spécialisé, Ryan Friedlingshaus, ont concrétisé les visions et souhaits du rappeur. Ils sont pour cela partis de l’AMG GT Coupé quatre portes, qu’ils ont transformée en deux portes et équipée de portes suicide, à ouverture inversée. Will.I.am se serait inspiré d’éléments de la Classe G et de la SLS pour le design, reconnaissable d’une part à ses phares ronds avec halo LED et d’autre part à la silhouette de la transformation, avec son long capot et son habitacle deux portes. «Je n’ai pas touché au moteur», précise le musicien qui est d’avis qu’«AMG fabrique les meilleurs moteurs.»

Mercedes West Coast Customs l'a, par ailleurs, équipée d'un toit avec deux panneaux de verre.

Pour ce projet, Will.I.am a collaboré pour la sixième fois avec West Coast Customs, qui s’est fait connaître à travers des émissions de télévision comme «Pimp my Ride» ou encore «Inside West Coast Customs». Toutes les actions liées à la «Will.I.AMG» sont menées au profit de la fondation du rappeur «i.am/Angel Foundation» qui vise à faciliter l’accès des étudiants issus de milieux défavorisés aux matières MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie).