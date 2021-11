États-Unis : Will Smith a songé au suicide

L'acteur américain s’est confié sur ses pensées suicidaires au moment de dévoiler un documentaire sur sa remise en forme.

Will Smith a été dans une très mauvaise passe. C’est en tout cas ce que l’acteur confie dans la bande-annonce de son documentaire «The Best Shape Of My Life», dispo dès le 8 novembre 2021 sur YouTube. Pour mémoire, le chanteur et comédien américain, qui ne forme plus un couple monogame avec Jada Pinkett Smith , a lutté pour retrouver sa forme physique après une prise de poids importante durant le confinement.

L’acteur connu pour sa joie de vivre et sa bonne humeur ne livre pas les raisons qui l’ont poussé à envisager le pire, mais il lève en partie le voile sur la différence entre Will Smith, l’homme de 53 ans, mari et père de famille, et son personnage public. «Le Will Smith qui annihile les extraterrestres, star de cinéma plus grande que nature, est en grande partie une construction, un personnage soigneusement conçu et affiné créé pour me protéger, pour me cacher du monde. Pour cacher le lâche», lâche-t-il en pleurant.