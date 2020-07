Ménage à 3?

«Will Smith a validé ma liaison avec son épouse»

Le chanteur August Alsina prétend avoir eu des relations intimes avec Jada Pinkett Smith. Avec l'aval de Will! Le couple a démenti, Internet s'est chargé du reste...

Le couple Smith est-il adepte du libertinage? C'est en tout cas ce qu'affirme le chanteur américain August Alsina qui a expliqué avoir eu une relation avec Jada Pinkett Smith... validée par le mari de cette dernière. «Je me suis assis à côté de Will et nous avons eu une conversation. Il m'a donné son aval. Et je me suis donné à fond pour cette relation», a détaille l'artiste de 27 ans.