États-Unis : Will Smith évoque la gifle donnée à Chris Rock

S’il avait présenté ses excuses en vidéo à Chris Rock après l’avoir giflé durant les Oscars 2022, Will Smith ne s’était encore jamais exprimé sur ses sentiments durant cette soirée qui lui a valu d’être interdit de cérémonie pendant dix ans . Lundi 28 novembre 2022, l’acteur a évoqué le sujet pour la première fois à la télévision dans le «Daily Show».

Le plus compliqué à gérer pour Will Smith a été que son acte a fait du mal à d’autres personnes. «J’ai compris cette idée qui dit que les gens blessés blessent les autres. Celui que j’étais à ce moment-là n’est pas celui que je veux être, a-t-il ajouté. J’étais beaucoup de choses. J’étais ce petit garçon qui regardait son père battre sa mère. Et tout a refait surface à ce moment-là.»