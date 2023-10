Will Smith réveillé par la lecture des mémoires de sa femme

Le 11 octobre 2023, en pleine promotion de ses mémoires dans l’émission «Today», Jada Pinkett Smith a révélé qu’elle était séparée du père de ses enfants depuis 2016. L’acteur de 55 ans n’a pas tardé à réagir à ses révélations. Dans un e-mail envoyé le 14 octobre 2023 au «New York Times», celui qui est banni des Oscars pour dix ans a expliqué que le livre de sa femme l’avait en quelque sorte «réveillé» car il avait compris qu’elle avait vécu une vie «plus marginale» que ce qu’il avait pensé et qu’il venait tout juste de réaliser que sa femme était «plus résiliente, plus intelligente et plus compatissante qu’il ne l’avait imaginé». «Lorsque vous avez passé plus de la moitié de votre vie avec quelqu’un, une sorte de cécité émotionnelle s’installe et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité aux nuances cachées et aux beautés subtiles de cette personne», a-t-il encore écrit.