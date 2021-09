Will Smith et sa femme ne sont plus monogames

Même s’ils sont mariés, Jada Pinkett Smith et Will Smith ne veulent plus se limiter qu’à un seul partenaire sexuel.

Mariés depuis 1997, Will Smith et Jada Pinkett Smith se sont bien trouvés. Parents de deux enfants, Jaden, 23 ans, et Willow, 20 ans, les deux acteurs américains sont des modèles de réussite pour leurs fans. Cependant, leur vie de couple n’a rien de classique depuis plusieurs années. Will et Jada ont en effet décidé d’avoir un mariage «ouvert» quand ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient plus vraiment heureux sous la couette.