Oscars 2022 : Will Smith s’est réconcilié avec Chris Rock

Selon Sean «Diddy» Combs, les deux artistes ont fait la paix après l’incident survenu aux Oscars.

La hache de guerre serait déjà enterrée entre Will Smith et Chris Rock. Selon Sean «Diddy» Combs, les deux stars se sont réconciliées, après l’incident survenu lors des Oscars, dimanche 27 mars 2022, à Los Angeles, rapporte Page Six. «Il n’y a de problème. C’est terminé. Je peux le confirmer. Tout est amour. Ce sont des frères», a dit le rappeur à la soirée des Oscars de «Vanity Fair» qui a eu lieu juste après l’événement. Rappelons que Chris avait fait une blague sur la perte de cheveux de l’épouse de Will, Jada Pinkett Smith, qui souffre d’alopécie, ce qui avait rendu fou de rage l’acteur de 53 ans, assis dans la salle. Celui-ci s’était alors levé pour aller gifler violemment l’humoriste de 57 ans sur scène, en plein direct. Will avait ensuite présenté des excuses en recevant l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film «La Méthode Williams».